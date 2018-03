Demokratie – und keiner geht hin

Da herrscht Demokratie, aber kaum einer macht mit: Den meisten Bürgern in Limburg ist es egal, ob am Neumarkt – einem zentralen Platz in der Innenstadt – geparkt werden darf oder nicht. Der Bürgerentscheid scheitert kläglich am vorgeschriebenen Quorum. Dabei hatte das Thema die Stadtpolitik dominiert. Die Aktiven der Parteien zerbrechen sich den Kopf über die Gestaltung des Platzes, die Wirtschaft warnt vor den Folgen eines autofreien Neumarkts, Umweltschützer wollen Autos der sauberen Luft Willen verbannen. Doch dieser Streit lässt die Bürger kalt. Woran liegt es? Warum gelang es trotz dieser Meinungsvielfalt nicht, für dieses Thema zu begeistern?