Der Landrat fährt Fahrrad

Zwei handelnde Akteure aus Parteiebenen hatten bereits vor Tagen kritisiert, dass unsere Berichterstattung ausgiebig die Privatpersonen vorstelle, die für den Landtag und das Landratsamt kandidieren, aber zu wenig auf die politischen Inhalte eingehe. Diese Kritik habe ich mir zu Herzen genommen und gehe deshalb heute nur in dieser Kolumne kurz auf eher unterhaltsame Fragen und Antworten ein, die in der Diskussionsrunde in Weilburg auch eine Rolle gespielt haben.

Und so darf ich verraten, dass – egal wie die Wahl ausgeht – der künftige Landrat durchaus auch mal einen Termin mit dem Fahrrad ansteuern wird. Die Einigkeit ist jedoch vorbei, wenn es um den Antrieb des nächsten Dienstwagens für den Landrat geht. Jörg Sauer und Klaus Valeske würden ein Elektroauto für Termine in Limburg und kürzere Strecken gut finden, Michael Köberle setzt angesichts der Größe des Landkreises lieber auf einen Hybridantrieb, bei dem der Verbrennungsmotor einspringt, wenn der Akku leer ist. Jörg Zimmermann kann sich für keine dieser beiden Antriebsarten begeistern. Er wäre für einen kleinen Benziner. Anscheinend wollte angesichts der Luftbelastung in Limburg niemand auf Diesel setzen.