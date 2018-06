Der Teufel, die Zeitung

Von Mika Beuster

War da was los in der Stadt! Mehr als 4000 junge Menschen haben beim Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) die „good days“, die guten Tage, gefeiert. Bei den mehr als 250 Programmpunkten knüpften sie Kontakte, testeten mit spannenden Aktivitäten ihren Mut – etwa mit einer Seilrutsche über die Lahn – und feierten gemeinsam ihren Glauben. Die Weilburger Innenstadt war gefüllt mit Musik und Freude. So viel Betriebsamkeit hat die Stadt lange nicht gesehen. Man mag schon fast ausrufen: „Ein Geschenk des Himmels.“ Eines, das hoffentlich abfärbt. Möge ein wenig der Lebensfreude, die die jungen Menschen mitgebracht haben, in Weilburg verbleiben.