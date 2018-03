Die AfD muss sich nur zurücklehnen

Genau so ein Honigtöpfchen hat die AfD mit ihrem Antrag zur Altersfeststellung von Flüchtlingen in den Kreistagssitzungssaal gestellt. Die Fraktion hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, im Antrag oder in ihren Ausführungen dazu den Anschein zu erwecken, er habe irgendetwas mit dem Lahn-Dill-Kreis zu tun.

Dabei hätte man es bewenden lassen sollen. Dass die Jugendämter nicht auf eine bestimmte Untersuchungsmethode – hier: die DNA-Analyse – festgeschrieben werden dürfen, dass die Flüchtlinge ohnehin zur Mitwirkung an ihrer Alters- und Identitätsfeststellung verpflichtet sind, das ist Gesetzeslage und parteiübergreifender Konsens.

Trotzdem sind die Fraktionen im Kreistag auf die Provokation angesprungen. „Beißreflex“, keifte CDU-Mann Jörg Michael Müller in Richtung der SPD. Und biss natürlich im selben Moment in Richtung der rechten Konkurrenz um bürgerliche Stimmen. Die AfD musste sich nur zurücklehnen und die anderen Parteien sich zerfleischen lassen. Wegen eines Antrags, der nahezu wortgleich genau jetzt in zahllosen Kreistagen landauf, landab eingebracht wird. Geschrieben wurde er vielleicht in Wetzlar. Die Idee aber hatten wohl andere ...

Im Deutschen sagt man: auf den Leim gegangen.