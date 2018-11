Die beste Lösung

Dass die Stadtverordneten im Februar ihre Zustimmung geben werden und damit DAS städtische Streitthema der vergangenen Monate ein versöhnliches Ende finden kann, gilt als geradezu sicher.

Grundstückseigentümer in Münchholzhausen und in der Wetzlarer Phönixstraße ließen am Mittwoch die Sektkorken knallen. Für die Beitragsgegner, die bis zuletzt mit großem Einsatz gegen oft ruinös hohe fünfstellige Summen für die Erneuerung ihrer Straßen gekämpft haben, ist es das vorgezogene Weihnachtsfest. Nicht wenige von ihnen bangten um ihre Existenzen.

Mit der nun vorgeschlagenen Lösung sollten alle gut leben können, nicht nur die akut, sondern auch die in Zukunft von Straßensanierungen betroffenen Hauseigentümer. Eine um durchschnittlich 133 Euro höhere Grundsteuer pro Jahr ist ohne Frage leichter zu verkraften als einmalige Horrorsummen von bis zu 90 000 Euro. Ohne Ausgleich der fehlenden Beitragseinnahmen ist die Abschaffung in einer verschuldeten Stadt wie Wetzlar unmöglich. Und nicht zuletzt ist der grundsteuerfinanzierte Straßenbau solidarischer, denn es werden alle Straßennutzer an den Kosten beteiligt – Vermieter können die Grundsteuer auf ihre Mieter umlegen. Unterm Strich ist es die beste aller Lösungen.