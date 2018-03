Ein Schuss vor den Bug für Wege

Von Edgar Meistrell

So etwas nennt man einen Schuss vor den Bug. Steffenbergs Bürgermeister Gernot Wege steht gut 17 Monate nach Amtsantritt massiv in der Kritik. Der parlamentarische Versuch, mit einem Beschluss Beitragserhebungen zu stoppen, ist nicht nur nach außen ein deutliches Signal. Auch in dieser Sitzung der Gemeindevertretung wurde Wege mehrfach für die Vorgänge in der Verwaltung und den Umgang mit gewählten Kommunalpolitikern kritisiert. Es geht hier um mehr als um ein paar fehlerhafte Gebührenbescheide.