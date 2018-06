Ein Verlierer ist  die Demokratie

Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD): Es ist auch rund zwei Monate später immer noch unfassbar: In einer Demokratie, in der das wichtigste Prinzip die staatliche Gewaltenteilung ist, missachtet die Exekutive eine Entscheidung der Judikative. Das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, prüft und entscheidet, die Stadt Wetzlar müsse der NPD die Stadthalle zur Verfügung stellen, aber der OB handelt nach anderen Gesichtspunkten und setzt den Gerichtsentscheid nicht um. Und die SPD Lahn-Dill um Schuster und Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt bescheinigt dem Stadtoberhaupt selbst nach einer Denkpause von zwei Wochen noch, „richtig gehandelt“ zu haben. Damit öffnet man der Willkür Tür und Tor. Man stelle sich vor, die Bürger nähmen den OB zum Vorbild: Demnächst zahlen Wetzlarer ihre Straßenbeiträge nicht, die Stadt klagt dagegen, ein Gericht gibt der Stadt recht, aber die Bürger verweigern die Zahlung weiterhin, weil sie die Rechtslage anders sehen. Gerichtsurteile würden wertlos.

Landrat Wolfgang Schuster (SPD): Er bezeichnete die Bundesverfassungsrichter in Karlsruhe auf Facebook als „Problembären“ und stellte die Ausbildung von Richtern infrage. Kurzum: Aus politischen Erwägungen (Kampf gegen Rechtsextreme) griff er die Autorität des Bundesverfassungsgerichts und deren Entscheidungen an. Tage danach folgte eine halbherzige „Entschuldigung“; er bedauere, falls der Eindruck entstanden sei, er habe die Entscheidungskompetenz des Verfassungsgerichts infrage gestellt. Und er bekennt, dass er für eine unabhängige Justiz eintrete – peinlich, dass ein Landrat dies erst bekunden muss.

Regierungspräsident Christoph Ullrich (CDU): Nachdem die Stadt Wetzlar den Verfassungsgerichtsentscheid nicht umgesetzt hatte, beauftragte das Bundesverfassungsgericht die Kommunalaufsicht beim Regierungspräsidium tätig zu werden und das Verhalten der Stadt zu bewerten. Heraus kam sehr viel Verständnis für die Stadt, sie habe sich in einem Dilemma befunden und nachvollziehbar gehandelt. Das nennt man Rückendeckung. Der Jurist und frühere Richter Ullrich wollte den Vorfall offenbar schnell wieder aus den Schlagzeilen haben – zumal auch der hessische CDU-Innenminister Peter Beuth hätte mit hineingezogen werden können. Denn die Stadt Wetzlar hatte sich im Zusammenhang mit der NPD-Kundgebung mit dem Innenministerium abgestimmt.

Ein weiterer Verlierer ist: die Demokratie. Die Stadt Wetzlar hat das Prinzip der Gewaltenteilung ausgehebelt und nach eigenem Gusto entschieden, um Rechtsextreme in die Schranken zu weisen. Das ist nicht Standhaftigkeit. Das ist mangelhaftes Demokratieverständnis. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Nicht in einem Rechtsstaat. Selbst die Verfassungsfeinde der NPD dürfen sich auf die Verfassung berufen und haben Rechte. Für den Kampf gegen die Rechtsextremen gibt es demokratische, im Grundgesetz verankerte Mittel wie die Meinungsfreiheit.

Im Umkehrschluss könnte man auch einen Gewinner dieser ganzen Angelegenheit benennen: die Politikverdrossenheit. In regelmäßigen Abständen werden Politiker wieder über die niedrige Wahlbeteiligung und über das Erstarken der radikalen Parteien diskutieren. Wenn manche von ihnen Ursachenforschung betreiben, sollten sie das nächste Mal auch in den Spiegel schauen.

Dabei wollten sie bloß der NPD die Grenzen aufzeigen und der gelungenen Kundgebung (Titel: „Festival der Demokratie“) von rund 2000 Bürgern gegen die Rechtsextremen noch eins draufsetzen – und stellten es so ungeschickt an, dass sie diesem Häuflein von 60 in Wetzlar aufmarschierten Neonazis bundesweit Schlagzeilen verschafften. Über so viel Aufmerksamkeit dürften die Rechten Oberbürgermeister, Landrat und Co. dankbar sein.