Eine Ausbildungsliga für die zahlreichen Talente, die sich bei den Top-Clubs tummeln? Vielleicht. Mehr Qualität? Wahrscheinlich. Ein besserer Übergang zu Liga eins? Möglicherweise.

All das hat aber seinen Preis: Durch das Sieb fallen reihenweise Vereine, die viel für den Frauenfußball getan haben – von Delmenhorst bis Sindelfingen. Sie stehen ab sofort in der Regionalliga fast vor verschlossenen Türen.

Selbst souveräne Meister müssen – wie bei den Männern – durch eine Relegation. Andere Clubs können sich die eingleisige 2. Bundesliga nicht leisten. Das zeigt das halbe Dutzend Rückzieher vor der jüngsten Aufstiegsrunde.

Der Deutsche Fußball-Bund hätte Mut zeigen und in der zweithöchsten Spielklasse auf das Mitwirken von Reserven verzichten sollen. So wie es in Frankreich, England und Schweden selbstverständlich ist. Für die Breite des hochklassigen Frauenfußballs hierzulande wäre das ein wahrer Segen gewesen: Mehr Standorte, mehr Konkurrenz – und mehr Qualität außerhalb von Wolfsburg, München oder Potsdam.

Stattdessen bleibt ein bitterer Beigeschmack – und die Konstellation könnte zum Debakel führen: Dann, wenn reihenweise zweite Mannschaften die Abschlusstabelle anführen und erst der Fünfte, Sechste oder Siebte der 2. Liga aufstiegsberechtigt ist.

Das wäre die Bestätigung für eine Ausbildungsliga. Dabei geht genau das auch anders: In England treten 20 Reserven in zwei eigenen „development leagues“ (Entwicklungsligen) an. Ganz so viel dürfte ein WM-Dritter und EM-Halbfinalist damit wohl nicht falsch machen.