Eine Klatsche für die CDU

Dies und den Einsatz für die Sicherheit an den Schulen erkennen auch andere Parteien an. Dennoch hat die CDU am Montag in einer Sitzung von Kreispolitikern eine deftige Niederlage einstecken müssen.

Seit Jahren thematisiert CDU-Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer die Sicherheit an den Schulen und fordert Videoüberwachung.

Und nun erklärt ein neutraler und in der Bearbeitung von Einbrüchen erfahrener Kripo-Beamter den Kommunalpolitikern aus dem Kreistag: Videokameras bringen kaum etwas. Es gibt bessere Methoden, die Schulen nicht gegen Einbrüche, aber gegen Einbruchsschäden zu schützen.

Da half auch alles Nachhaken von Irmer und dessen Fraktionskollegen Helmut Hund nichts. Die Erfahrungen des Kripo-Beamten widersprechen klar den Forderungen der CDU.