Eine lange Mängelliste

Während das Turnier in Russland ab dem Wochenende mit den K.o.-Spielen erst so richtig beginnt, können sich die deutschen Elitekicker bereits an den Stränden dieser Welt sonnen – und pausieren. Welch eine Blamage. Das war sicherlich nicht deren Wunsch. Kroos und Co. haben aber zu wenig dagegen getan. Sie sind an ihrer eigenen Lethargie gescheitert. Zeitlupen-Fußball prägten alle drei Auftritte. Schon lange hatte sich ein Schlendrian breit gemacht, den aber der Verband und der Trainerstab nie bekämpft haben. Das letzte gute Länderspiel liegt ein Dreivierteljahr zurück. Es wurde sich darauf verlassen, dass die Turniermannschaft Deutschland im Turnier das alte Gesicht zeigt, dass auf Knopfdruck alles wieder funktioniert. Eine von vielen Fehleinschätzungen, die die vergangenen Wochen geprägt haben. Die Tragweite der Özil-Gündogan-Fotos hatte der Verband vollkommen unterschätzt. Spieler, die außer Form (Hummels, Müller, Kimmich) oder länger verletzt (Boateng, Özil) waren, wieder in die Spur zu kriegen, gelang ebenfalls nicht. Löw zeigte auch in seiner ureigenen Kompetenz Schwächen: als Coach. Dem Treiben im ersten Gruppenspiel gegen Mexiko schaute er lange tatenlos zu. Außerdem gab er der Mannschaft keinen Plan B an die Hand. Wenn das Kurzpassspiel nicht funktionierte, weil die Selbstsicherheit fehlte oder ein Gegner die Räume geschickt zustellte, mangelte es an Alternativlösungen. Mit der Brechstange kann diese Truppe nichts anfangen, weil sie verpönt ist.

Die Mängelliste ist lang. Es muss alles hinterfragt werden: von arroganten Marketingslogans bis hin zum Bundestrainer.