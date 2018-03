Einsatz verdient Unterstützung

Das Tiergehege steht aus Kostengründen vor dem Aus - und Bürger springen als Retter in der Not ein. Wer hätte das gedacht?

Die Stadt Biedenkopf offenbar nicht. Erst Mitte April machte sie öffentlich, dass das Tiergehege Ende Mai geschlossen werden soll. Dass sich innerhalb dieser kurzen Zeit ein Trägerverein findet, der verbindliche Zusagen zur Finanzierung des Geheges machen kann, war kaum zu erwarten. Eine Einladung der Stadt an die Bürger, ehrenamtlich mitzuhelfen, die Infrastruktur auf der Sackpfeife zu erhalten, war das sicher nicht.

Vor diesem Hintergrund sind der Einsatz und auch Mut des Tierschutzvereins Hundehilfe Hinterland und des Vereins "Gemeinsam mit Herz", die in Rekordzeit ein Übernahmekonzept für das Tiergehege entwickelt haben, nicht hoch genug zu bewerten. Die beiden Vereine sind bereit, Arbeit und finanzielle Risiken auf sich zu nehmen. Die Stadt tut deshalb gut daran, diesen Einsatz nach Kräften zu unterstützen. Sie muss dabei auch finanziell Farbe bekennen: Wo auf einer Kosten-Skala von 0 Euro für ein nicht mehr vorhandenes Tiergehege bis 36 600 Euro für ein zu teures Tiergehege siedelt die Stadt den Zuschussbetrag an, den sie für einen ehrenamtlich betriebenen echten Streichelzoo ausgeben will?

Es wäre nur fair, wenn dieser städtische Zuschuss den beiden Vereinen zumindest einen gewissen finanziellen Puffer verschaffen würde. Denn wenn die beiden Vereine mit ihrem Tiergehegekonzept auf Dauer Erfolg haben, dann wird davon auch die Stadt profitieren. Zum einen wird die Sackpfeife attraktiver. Zum anderen werden Ehrenamtliche in ihrem Engagement bestärkt - ein Effekt, der sich auszahlen dürfte. Denn Bürger, die Verantwortung übernehmen, sind immer ein Pfund, mit dem eine Stadt wuchern kann.