Es ist eine Zwickmühle

Es ist ein richtiger Schritt von den politisch Verantwortlichen gewesen, die Bürger miteinzubeziehen. Wenig verständlich ist jedoch, dass dazu der Weg einer Bürgerbefragung gewählt wurde. Damit wurde nur die Meinung der Beselicher eingeholt, entscheiden dürfen sie die Frage aber nicht. In einer Sitzung in einer Woche wollen die Gemeindevertreter dann ganz frei entscheiden. Sie können dem Wunsch der Mehrheit der Bürger folgen, müssen es aber nicht.

Die Erfinder dieser Lösung wollten so verhindern, dass Bürger, die näher an „Hengen“ wohnen, von anderen überstimmt werden können, die weiter weg leben. Das ist grundsätzlich zwar verständlich, demokratisch ist es aber nicht.

Die Gemeindevertretung hat sich mit der „Variante Bürgerbefragung“ in eine Zwickmühle begeben: Entscheiden sich die Parlamentarier in einer Woche so, wie es die Mehrheit der Bürger jetzt getan hat oder stellen sich die Gemeindevertreter gegen deren Votum?

Sollten die Parlamentarier sich nach dem klaren Wunsch aus Schupbach richten, dann werden sich viele andere Beselicher sicher fragen, warum ihre Stimme offensichtlich weniger wert ist, als die der Schupbacher Bürger.