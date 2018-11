Facebookisierte Diskussionskultur

In Wetzlar bekommt ein Fürsprecher der Domhöfe und des geplanten Parkhauses einen Drohbrief: Er werde schon sehen, was er davon habe. Und in Münchholzhausen wird die Straße angeblich aus dem einzigen Grund saniert, Bürger mutwillig in den Ruin zu treiben.

Das sind Einzelstimmen, aber sie sind laut und dominant. Unsere Diskussionskultur ist kaputt. Es geht nicht mehr darum, Argumente auszutauschen. Es geht um unerschütterliche Wahrheiten. Die Erkenntnisse und wissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse über Glyphosat „können nicht negiert werden“, schreibt die geo-Fraktion in einem Antrag – und allein schon dieser Satz macht eigentlich jede Diskussion überflüssig. Auf der anderen Seite steht die vermeintliche Wahrheit: Glyphosat sei für Menschen nicht giftiger als Zitronensäure; so gesagt am Donnerstagabend in Lahnau.

Ebenso vereinzelte wie verzweifelte Bitten um eine Versachlichung der Debatte gehen im Kopfschütteln der Stimmberechtigten und in Buh-Rufen der Zuschauer unter – sei es bei einer Infoveranstaltung zu den Domhöfen, einer TV-Aufzeichnung zu Straßenbeiträgen oder bei der Gemeindevertreterversammlung zu Glyphosat.

Die Diskussionskultur ist ver- twittert und facebookisiert. Nach mehr als fünf Sätzen setzt bei manchen das Denken aus. Die einzig richtige ist die eigene Meinung. Fakten stören. Wer am lautesten brüllt, hat Recht. Jegliche Umgangsformen werden fallengelassen – auch in Lahnau. Auf deutliche Mahnungen des Vorsitzenden Manfred Jung zur Ruhe wird mit Murren und Zensurvorwürfen reagiert. Dabei sieht die Hessische Gemeindeordnung kein Rederecht für Bürger in kommunalen Gremien vor – außer, sie werden explizit gefragt.

Und es gibt keine Impulskontrolle mehr: Eine Entscheidung muss stets sofort fallen, sonst fliegen Beleidigungen. „Kasperle- theater“ ist es, wenn ein Tagesordnungspunkt vertagt wird.

Zur facebookisierten Diskussionskultur gehört übrigens auch, dass nach diesem Artikel und diesem Kommentar Leserbriefe kommen werden mit dem Vorwurf, wahlweise der Gemeinde oder gleich Glyphosat-Hersteller Bayer in die Tasche zu schreiben. Dabei wird das Pflanzengift hier mit keinem Wort gelobt.