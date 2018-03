Forschen trotz Kälte

In einer Zeit ohne Husky- oder Motorschlitten, ohne Thermounterwäsche und Funktionskleidung.

Beim Lesen seiner Lebensgeschichte im Buch „An unsung Hero“ (Ein unbesungener Held“) hat es mich regelmäßig frösteln lassen. Monatelang bei Minus 40 Grad Celsius schwere Schlitten durch die Eiswüste ziehen – er hat es überlebt.

Gestorben ist er tragischerweise an einem Blinddarmdurchbruch, zu Hause im irischen Cork.

Forscherdrang ist eben ein starkes Gefühl. Das erleben derzeit auch die Waldkindergärten.

Gute Kleidung, immer wieder die Handschuhe auf kleine Kinderhände stecken und viel Bewegung in der Sonne – das sind die Tipps der Erzieherinnen, die dort arbeiten.

Sowohl in Sinn als auch in Dillenburg hält die „Pfützenhüpfer“ und „kleinen Prinzen“ nichts vom Forschen ab: Zwar nutzen die Gruppen das Sinnerwaldschwimmbad beziehungsweise einen Container fürs Frühstück, doch raus geht es trotzdem. Der Frost verändert den Wald – und diese Veränderung ist viel zu spannend, als das sie nicht erkundet wird: Gefrorene Äste, zugefrorene Pfützen und so viele Tierspuren im Schnee! Klasse! Für mich sind diese kleinen Arktisforscher auch kleine Helden!