Fragen sind erlaubt

Am Ende aber zählen Fakten, sachliche Gespräche – und der Willen zur Zusammenarbeit. Das haben die meisten Eltern auch eindrücklich bewiesen. Sie bringen sich kritisch ein, geben der neuen Schulleitung eine Chance, die schwierige – durch Erfahrungen an der Schule aus der Vergangenheit vorbelastete Situation – zu bewältigen. Den meisten Eltern geht es eben nicht darum, Vorurteile zu schüren. Eltern bangen aber um die Sicherheit ihrer Kinder, sorgen sich um eine gute Bildung – die Herkunft der Kinder ist einer Mehrheit schlicht egal. So auch dieser Zeitung, denn offensichtlich hat der Vorfall nichts mit der Herkunft der beteiligten Personen zu tun. Herausforderungen aber bleiben, Fragen werden weiter gestellt werden. Was nicht angeht, ist das verrohte Verhalten einiger Hetzer. Gewaltandrohungen auf der Facebook-Seite dieser Zeitung – gegen Kinder! – sprechen für die Unfähigkeit einiger weniger, sich gestaltend in die Gesellschaft einzubringen zu wollen.