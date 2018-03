Einigkeit und Recht und Freiheit – in der Tat ist es ein riesiges Glück, dass wir sie haben. Zum Beispiel die Freiheit, Meinung frei zu äußern, ohne Angst haben zu müssen, dass man dafür verhaftet wird, dass einem der Beruf und der Mund verboten werden. Wie das gehen kann? Dazu muss man nicht weit schauen, nur beispielsweise dahin, wo viele noch gerne Urlaub machten – in die Türkei.

Einigkeit und Recht und Freiheit sind fragile Schätze, die es zu beschützen gilt. Nur leider haben viele vergessen, dass das so ist. Viel zu selbstverständlich sind all die Rechte und Freiheiten, die wir genießen, Rechte und Freiheiten, von denen der Großteil der Menschheit nur träumen darf.

Haben Sie am 3. Oktober daran gedacht, sich für einen Moment zu freuen über das Privileg, in diesem Land in Frieden und Freiheit leben zu dürfen? Nein? Das macht nichts. Dann tun sie es eben heute und an jedem neuen Tag!