Freiheit verteidigen

Die Beweggründe für den Linken-Antrag sind dabei durchaus ehrenwert. „Wir lehnen Krieg ab“, sagte der Abgeordnete Jörg Zimmermann – ein moralischer Standpunkt, der Respekt verdient. Allerdings ist Krieg – leider – Realität in vielen Krisenregionen: ob in Syrien, Afghanistan oder im Irak. Der IS unterwirft Hunderttausende seiner Terrorherrschaft. Appelle heimischer Politiker entfalten offensichtlich nicht eine ausreichende Wirkmächtigkeit, um diesen Prozess aufzuhalten. Man muss dabei auch an die vielen geflüchteten Schüler aus Krisenregionen denken, die diese Gewalt er- und überlebt haben – und die derzeit hier den Unterricht besuchen. Der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) sagte einst, die Freiheit Deutschlands werde auch am Hindukusch verteidigt. Damals belächelt, erfährt diese Aussage frische Aktualität. Pazifismus mag eine tugendhafte Einstellung sein – Freiheit wird aber auch durch militärische Gewalt verteidigt.

Deutschland verfügt über eine Parlamentsarmee: streng kontrolliert von demokratisch legitimierten Gremien, der wachen Beobachtung und Kritik der Medien ausgesetzt sowie in ein enges Gesetzes-Korsett eingebunden. Über diese Arbeit in Schulen zu informieren, muss Bestandteil politischer Bildung sein, so lange dies fair und ausgewogen geschieht. Da die Linke hier keine ausreichenden Belege liefern konnte, dass dies nicht der Fall ist, wurde der Antrag richtigerweise abgelehnt.