Gesundheit! Oder nicht?

Der Tag, an dem ich diese Diagnose (natürlich) selbst stellte, ist mir noch in schlechter Erinnerung. Auf meinen überzeugten Hinweis, sicherlich an einer Lungenembolie erkrankt zu sein, antwortete mein alter Hausarzt: „Wieso? Sind wir jetzt beim Buchstaben L?“

Hypochondrie sorgt offiziell dafür, dass „die Betroffenen unter ausgeprägten Ängsten leiden, eine ernsthafte Erkrankung zu haben“. Inoffiziell gilt sie als durchaus lustig. Harald Schmidt etwa gab jahrelang grinsend den Gebeutelten, ehe er den Kollegen vom „Stern“ skandalöserweise mitteilte: „Ich habe da mal eine Marktlücke entdeckt und bin drauf rumgeritten.“

Da halten wir es doch lieber mit Molière, der den eingebildeten Kranken in seinem gleichnamigen Werk als „sehr leidend“ beschreibt. Recht hat er, der große Dramatiker. Apropos großes Drama: Am „Tag der seltenen Krankheiten“ am Mittwoch ständig von unserem wichtigsten Thema zu hören, lässt uns Hypochonder zitternd zum Medizin-Lexikon greifen. Und allen wirklich Kranken von Herzen alles Gute wünschen.