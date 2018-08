Ich trenne, also bin ich

Dabei ist davon auszugehen, dass die meist souveränen Supermarktkassiererinnen dem vermeintlich unübersichtlichen Geschehen auf dem Rollband mit der gleichen buddhistischen Gelassenheit begegnen, mit der sie selbst übellaunigen Konsumenten einen schönen Tag wünschen. Es ist ja auch eigentlich nichts dabei, die Lebensmittelhäufchen dem jeweiligen Besitzer zuzuordnen. Tipp: Oft steht der entsprechende Kunde unmittelbar neben seinen Einkäufen. Wie praktisch.

Es scheint eine gerade in der Republik verbreitete Eigenart zu sein, den Warentrenner notfalls passiv-aggressiv und mit Wucht zu platzieren, sollte der Hintermann dies nicht erledigt haben. Anderthalb Meter Abstand reichen offenbar nicht aus. Das erinnert an ähnliche Verhaltensweisen im Schrebergarten oder beim Sandburgenbau. Oder an irgendwas mit Mauern.