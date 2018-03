Informieren, bitte

Von Dirk Wingender

Leben nah an der Stadt, aber in ländlicher Umgebung: eine feine Sache. Münchholzhausen bietet diese Möglichkeit und wird in den kommenden Jahren wachsen. Das Baugebiet Schattenlänge entsteht nach Jahren in der Warteschleife. Aber gleich nebenan: ein großes neues Gewerbegebiet, wo sich jetzt noch Wiesen und Äcker befinden.