Kreis ist am Zug, nicht die Schüler

Im Nachhinein werden Hilfslösungen gesucht: Parken für 3,40 Euro in einem 800 Meter entfernten Parkhaus in Dillenburg.

Dieses Parkhaus bietet insgesamt 260 öffentliche Stellplätze, und es ist täglich schon knapp zur Hälfte belegt. Wo sollen dort noch die vielen Autofahrer unter den 3400 Berufsschülern parken?

In Wetzlar droht ein ähnlich langfristiges Problem: Bereits am jetzigen Schulzentrum kreisen die Berufs- und Oberstufenschüler mit ihren Autos auf der vergeblichen Suche nach freien Parkplätzen. Nach dem Neu- beziehungsweise Umbau des Schulzentrums soll zwar die Zahl der Parkplätze verdoppelt werden, aber dann bleiben unterm Strich: 500 Parkplätze für 3900 Schüler. Das soll reichen?

Nun zieht sich Vize-Landrat Heinz Schreiber (Grüne) in der Debatte trotzig zurück: Wir haben alles getan, jetzt sind die Schüler am Zug.

Was erwarten die Verantwortlichen im Kreis von 18-, 19- und 20-jährigen Schülern? Dass sie sich langfristig für Problembeseitigung an der Schule einsetzen, an der sie nur zwei oder drei Jahre sind? Das kann man fordern, geht aber an der Realität vorbei.

Warum soll hier die Schülervertretung – über eine Anhörung hinaus – aktiv werden? Die Schüler haben bereits Vertreter, die sich für ihre Belange einsetzen sollten: Volksvertreter, also Politiker. Sie müssen in dieser Sache wieder aktiv werden.

Demnächst soll in Wetzlar ein altes Gebäude der Kreisverwaltung abgerissen und dort ein Parkhaus für die knapp 1000 Mitarbeiter der Kreisverwaltung geschaffen werden, direkt nebenan. Gut so. Eine Selbstverständlichkeit.

Warum ist so etwas für zusammen 7300 Schüler in Dillenburg und Wetzlar keine Selbstverständlichkeit?