Mehr Mut,liebe Bürger!

Die Hessische Gemeindeordnung sieht in dieser Veranstaltung ein Mittel, um die Bevölkerung über die wichtigsten Angelegenheiten zu informieren. Aber es ist vielmehr: Hier könnten die Bürger mit Kommunalpolitikern und Verwaltungsspitze ins Gespräch kommen, Fragen stellen, auch unbequeme, nachhaken, Argumente austauschen, kritisieren, Verbesserungsvorschläge unterbreiten und die Probleme ansprechen, die ihnen auf den Nägeln brennen.

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Bürger das, was die Gremien entscheiden, einfach hinnehmen. Das zeigen die Leserbriefe in der Zeitung ebenso wie Diskussionen in den sozialen Medien sowie Gespräche auf der Straße und am Stammtisch. Zuweilen wird darüber geschimpft, dass „die da oben“ nicht wüssten, was die Bevölkerung interessiert. Eine Bürgerversammlung wäre eine gute Gelegenheit, dem entgegenzuwirken.

Doch warum fehlt das Engagement oder der Mut, die Kritik im persönlichen Gespräch an den Adressaten zu richten? Freilich: Die Tradition der Bürgerversammlung wurde in Weilburg bisher nicht gepflegt. Bleibt zu hoffen, dass diese Debattenkultur in Weilburg wächst. Stadtverordnetenvorsteher Bruno Götz (SPD) hat bereits angekündigt, diese Veranstaltung zur Tradition werden zu lassen. Denn Demokratie lebt nun einmal von der Beteiligung.

Also: Nur Mut, liebe Bürger! Sagen Sie bei der nächsten Bürgerversammlung offen, was Sie drückt!