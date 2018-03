Mehr Respekt, bitte!

Dass das unbequem wird, ist klar: Wer für drei Wochen den Lift in einem sechsstöckigen Gebäude lahmlegt, muss sich überall Kritik anhören.

Wer das aber in einem Haus macht, in dem fast alle 36 Bewohner ein körperliches Handicap haben, der sollte von Beginn an umsichtig planen.

Das Argument, man müsse sich nach dem Lifthersteller richten und sei dem Zeitplan der Handwerker unterworfen, ist schwach: Dass der Fahrstuhl saniert werden muss, steht seit einem halben Jahr fest. Da wäre Zeit gewesen, Bewohner und Angehörige schon einmal vorzubereiten.

Alle jetzt sehr hektisch eingeleiteten Hilfsaktionen: Temporäre Treppenhilfe, Stühle auf den Fluren, zusätzliche Angebote des Pflegedienstes – all das hätte vorbereitet und bereits mit dem Schreiben an die Bewohner kommuniziert werden können: Frei formuliert: „Die Bauarbeiten sind unumgänglich, aber wir lassen Sie nicht im Regen stehen.“

Stattdessen berichten Angehörige und Bewohner, dass telefonische Nachfragen eher abgewimmelt wurden. Das trägt nicht zum guten Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter bei.

Von einer GBS, die ihren Sitz nur zehn Gehminuten entfernt hat, darf man wirklich mehr erwarten in Sachen Service und Kommunikation. Zumal ein Pflegedienst im Haus sitzt – man hätte auch ihn nur einbeziehen müssen.

Eine Aussage wie „Wir sind nur der Vermieter, wir haben hier kein betreutes Wohnen“ mag wahr sein, ist aber erschütternd und lässt Respekt vor den Menschen vermissen, die dieser Situation ausgeliefert sind.

Fakt ist, man hat vor vier Jahren ein Haus gekauft, das kein Studentenwohnheim ist. Aber auch kein Kindergarten.

Eine offene und serviceorientierte Ansprache wäre das, was jeder Mieter verlangen kann – ob er 41 oder 91 Jahre alt ist.