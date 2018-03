Moment mal

Antworten erhalten Sie in den kommenden Wochen in dieser Zeitung. In einer Serie stellen wir Ihnen den "Wirtschaftsstandort Lahn-Dill-Kreis" vor.

Wir liefern Ihnen Zahlen und Hintergründe, damit Sie mitreden können. Neben einer Rangliste der größten Arbeitgebern gibt es eine Kurzübersicht zum Wirtschaftsstandort (in Zahlen, Daten und Fakten), eine Übersicht, wie Grund und Boden verteilt sind, Artikel über die Kaufkraft in den einzelnen Städten und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis, über die Entwicklung des Arbeitsmarktes, über Zukunftstrends, über die Infrastruktur, über die Geschichte der einst vom Bergbau geprägten Region und berichten über den Arbeits-Alltag eines Unternehmers.