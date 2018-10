Neustart ins Wochenende

Ein Baustein dieser Neuordnung sind die neuen Ausgaben rund ums Wochenende: Eine intensivere Berichterstattung mit Freizeit- und Vereinsschwerpunkt am Freitag, vor allem die neue Wochenendausgabe mit neuen Journalseiten und Schwerpunktthemen im Lokalen am Samstag und eine umfangreichere Zeitung am Montag bieten für jedes Interesse etwas.

Auf die Printausgabe am Sonntag – vor mehr als 20 Jahren eingeführt, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte – werden wir zukünftig verzichten. Die Nachrichten für den Sonntag werden digital: Den aktuellen Sport und Berichte über wichtige Ereignisse lesen Sie schon am Samstag hier auf mittelhessen.de, in der Nachrichten-App [m]-News und auf unseren Social-Media-Kanälen, oder am Montag gesammelt und eingeordnet in der Zeitung. Das Wichtigste unterm Strich: Es gehen Ihnen keine Nachrichten verloren! Die Seiten, die wir bislang am Sonntag veröffentlicht haben, lesen Sie am Samstag oder Montag.

Die Umverteilung der Sonntagsinhalte hat auch mit kaum noch zu bewältigenden personellen Engpässen in der Zustellung am Sonntag zu tun. Diese Herausforderungen so zu meistern, dass ein inhaltlich richtig gutes Angebot für Sie aufrechterhalten werden kann, ist unser Ziel. Natürlich erfordert es Umgewöhnungen. Aber wir setzen darauf, dass wir das gemeinsam schaffen, denn in den allermeisten Zeitungsregionen Deutschlands sind sechs Erscheinungstage ja seit jeher die Regel.

Es bleibt dabei: Nirgendwo wird so viel lokaler Lesestoff publiziert wie in Ihren Heimatzeitungen. Die Tageszeitung als verlässlicher und neutraler Partner verbindet Menschen in ihrer lokalen Welt und zeigt die stärksten Seiten der Region.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, schreiben Sie sie mir in die Kommentarfunktion oder rufen Sie mich doch persönlich in meiner Sprechstunde an.