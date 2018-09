Politiker müssen selbst handeln

Höhe Friedhofsgebühren, steigende Belastungen im Kindergarten, eine Fusion mit der Nachbargemeinde oder mehr Steuern für Gewerbetreibende, all das fand in der Vergangenheit die Zustimmung von BGL/FWG und CDU in der Angelburger Gemeindevertretung.

Nur beim Thema Windkraft will man sich nicht eindeutig positionieren. Die BGL/FWG ist im letzten Herbst schon gescheitert, als sie in der Stellungnahme zum Teilregionalplan Energie für Mittelhessen das Angelburger Vorranggebiet „Stocksol“ herausnehmen wollte. Die Beteuerungen, dass man im Grunde nicht gegen diese Art der Energienutzung ist, doch den Bürger gerne mitentscheiden lassen möchte, ist nur schwer nachzuvollziehen. Entweder ich will von der Windkraft profitieren, etwa durch Pachteinnahme, oder ich lehne das ab. Dann aber bitte ein klares Nein. Mit dem gescheiterten Versuch zur Einführung eines Bürgerentscheids liegt die Entscheidungshoheit nun wieder dort, wo sie ganze Zeit war: beim gewählten Volksvertreter.

Was ist, wenn nun einer der Investoren ernst macht, einen Antrag stellt und auf Gemeindegrund bauen möchte? Dann müssen die Kommunalpolitiker zustimmen oder ablehnen und diese Haltung auch gegenüber denen begründen, die sie dafür gewählt haben, zum Wohle der Gemeinde Entscheidungen zu treffen