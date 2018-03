Reicht die Traute nicht fürs Gestüt?

Klar, medizinische Themen sind wichtig für die Zukunft, insbesondere die medizinische Versorgung auf dem Land, und die Regierung hat derzeit nunmal unter dem Motto „Land hat Zukunft – Heimat Hessen“ die „Zukunftswochen“ ausgerufen. Pferde sind da eher Vergangenheit.

Bei den „Zukunftswochen“ waren Staatssekretäre und Minister zuletzt beispielsweise bei den „Heimatfisch-Genießerwochen“, in einer renovierten Kapelle, in einem Amtsgericht, in einem Finanzamt,in einem Naturkostladen, einer kleinen Grundschule, einer Restaurantküche sowie bereits in anderen Kliniken. Mal ehrlich: Wenn das alles für Zukunft steht, dann auch die Pferdezucht. Oder geht es bei der Aktion doch eher um eine PR-Projekt mit dem Ziel, den zurzeit modernen Begriff „Heimat“ überall unterzujubeln?

Offenbar reichte die Traute der Landesregierung nicht, auch das – von ihr mit der Schließung bedachte – Landgestüt mit Heimat in Verbindung zu bringen und eine Kabinettssitzung im Gestüt in Dillenburg zu veranstalten.