Nun hat aber das Bundesverfassungsgericht entschieden, die Kommunalaufsicht solle den Vorgang um die Stadthalle klären. Das gilt es in einem Rechtsstaat zu beachten und zu akzeptieren.

Nicht so Landrat Wolfgang Schuster (SPD). Er verunglimpft das Bundesverfassungsgericht. Der gelernte Eisenbahner Schuster zweifelt auf Facebook öffentlich die Qualifikation der höchsten deutschen Richter an und fordert, dass mehr in die Ausbildung der Richter investiert werden solle, schreibt zudem vom „Problembär in Robe“. Schuster vergreift sich im Ton und schießt völlig über das Ziel hinaus.

Politische Attacken gegen das oberste Gericht kennt man derzeit vom US-Präsidenten. Ein schlechtes Vorbild.

Die Verfassungsrichter in Karlsruhe urteilen nicht aufgrund von Moralvorstellungen, sondern auf der Basis des Grundgesetzes. Wer andere Urteile will, darf nicht die Richter beschimpfen, sondern muss die Gesetze ändern. Aber wollen wir wirklich ein anderes Grundgesetz?

Wer Richterschelte betreibt, sollte also gute Argumente haben, umso mehr wenn es gegen das Bundesverfassungsgericht geht. Er sollte darlegen können, wo und warum er das Grundgesetz anders auslegt als die Verfassungsrichter. Schusters Argumente gegen das Urteil: null. Schusters Auslegung des Grundgesetzes: null.

Er betreibt genau das, was er zu Recht an den Rechtsextremen kritisiert und entpuppt sich in diesem Fall als Populist. Er pfeift auf den Rechtsstaat, wenn es den eigenen politischen Interessen dient.

Auf seiner Facebook-Seite erzielt der Landrat die entsprechenden Reaktionen. Der Stammtisch johlt. In Kommentaren auf Schusters Facebook-Seite werden die obersten Richter als „Sesselpupser“ diffamiert.

Wer aus politischem Interesse die Autorität des Bundesverfassungsgerichts angreift, vergreift sich an der Demokratie.