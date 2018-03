Seit Jahren versäumt

Von Olivia Heß

Die Suche nach einer adäquaten Lösung ist nicht einfach: Der Schulkomplex aus Gymnasium und bald auch Grundschule liegt dicht am Wohngebiet. Vor Schulbeginn und nach Unterrichtsende sind Hunderte Schüler zu Fuß, aber eben auch Eltern mit Autos in den Straßen unterwegs. Wer zu dieser Zeit schon einmal in Lessingstraße, Berliner Straße, Rathenaustraße und Königsberger Straße unterwegs war, weiß, was Verkehrschaos bedeutet.