Solidarität bis  vor die Haustür

Solidarität aber ist keine Einbahnstraße. Wenn das erste Argument für eine komplette Abschaffung der Straßenbeiträge und eine Finanzierung durch das Land lautet: „Hessen hat genug Geld, alle Straßensanierungen zu zahlen“, dann kann das zweite Argument nicht lauten: „Gäbe es den Länderfinanzausgleich nicht, könnte man mit dem Geld alle Straßen locker sanieren“ – so gehört am Mittwochabend.

Solidarität endet nicht an der eigenen Haustür. Beispiele? Die Stadt Wetzlar bekommt in diesem Jahr aus dem kommunalen Finanzausgleich in Hessen fast 27 Millionen Euro. Woher kommt dieses Geld? Und weiter: Eine Krankenkasse zahlt in den „Risikostrukturausgleich“ ein, die nächste bekommt Geld ausbezahlt. In Niedersachsen stehen 6200 Windräder, in Hessen und in Bayern je 1100. Neue Windräder sollen bitte im Norden entstehen – die Trasse aber, die den Strom transportiert, soll durch Thüringen laufen. Wer alles haben, aber nichts geben will, vergisst: Die Zeche zahlen andere.

Das hat auch Markus Schäfer erkannt: „Jeden Euro, der in Straßen fließt, zahlen immer wir alle“ – ganz egal, wie abgerechnet wird. Es geht nur um die Verteilung. Und da wäre in der Tat eine Steuerfinanzierung gerecht. Das aber liegt allein in der Hand der nächsten Landesregierung. Und es bedeutete: Steuererhöhungen. Für alle.