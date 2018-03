Standpunkt

Kaum war per Innenstadtentwicklungskonzept die Losung ausgegeben, die Stadt solle sich in Richtung ihrer Flüsse öffnen, ging es voran. Wohnen an der Lahn ist nun möglich, sowohl an der Inselstraße als auch in der Langgasse.

Und das Fassadenerneuerungsprogramm zum Hessentag hat tatsächlich ganz viele Hauseigentümer ermutigt, in ihre Liegenschaft zu investieren.

Die Bahnhofstraße bietet nun eine weitere Chance, die Stadt positiv zu verändern. Wer macht mit und trägt dazu bei, dass der Niedergang der Bahnhofstraße gestoppt und das Quartier attraktiver wird? Denkbar ist viel: öffentliche Plätze, neuer Wohnraum, beleuchtete Uferwege, Blicke auf und Zugänge zur Lahn.