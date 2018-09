Standpunkt zur Dezernentenwahl

Das Knirschen im Getriebe der Koalition wird sicher lauter ausfallen als das Zähneknirschen des Landrats. Sichtlich und hörbar angefressen trat Wolfgang Schuster nach der geplatzten Dezernentinnenwahl ans Mikrofon. Selbst er, der ansonsten in der Koalition die Zügel fest in der Hand hält, war überrascht von dieser klaren Absage an Anke Hartmann. Ein offensichtliches Kommunikationsproblem zwischen denen da oben und den übrigen Abgeordneten - in beiden Richtungen. Hätten die Koalitionäre aus SPD, Grünen und FWG vorher ordentlich über das Für und Wider einer Kandidatur von Anke Hartmann diskutiert, wäre der SPD-Fraktionschefin und der ganzen Koalition die gestrige Schmach erspart geblieben. Das Signal wirkt nachhaltig. Denn auch die nächsten Kronprinzen müssen nun bangen bis zum Schluss.