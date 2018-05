Tierleid weckt Wut

Aus gutem Grund, denn die Tat war an Grausamkeit kaum zu überbieten, der junge Hund starb einen langen, elenden und qualvollen Tod. Auch in einer Situation der völligen Verzweiflung hätte es genügend andere Wege für den Halter gegeben, das Tier loszuwerden – die Abgabe beim Tierheim, die anonyme Hundeklappe, ja selbst das ebenfalls zu verurteilende Aussetzen am Straßenrand wären bessere Alternativen gewesen.

Dass Tierleid besonders emotionale Reaktionen hervorruft, ist nicht neu. Sie reichen regelmäßig von Trauer bis zur absurden Forderung nach Lynchjustiz. Auch im Fall von „Asko“ waren massive Drohungen gegen dessen Peiniger ausgestoßen worden, so dass dieser um sein Leben fürchten und das Gericht mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zum Prozess reagieren musste.

Dass ein Tierquäler so hart wie möglich im Rahmen der Gesetze bestraft wird, ist vollkommen richtig. Da gibt es nichts zu verteidigen. Das wirklich Erschreckende an dieser besonderen Form der „Anteilsnahme“ durch die Öffentlichkeit wird aber dann deutlich, wenn man sich einmal folgende Frage stellt: Wie groß wäre die Empörung gewesen, wenn es sich bei dem Opfer um einen Menschen gehandelt hätte? Womöglich nicht einmal halb so groß.