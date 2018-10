Transparenz  sieht anders aus

Was Gewerbetreibende und deren Beschäftigte, Bürger und Kommunalpolitiker auf die Palme bringt, ist die dürftige Information über die am südlichen Ortsrand von Niedereisenhausen vorgesehene Biogasanlage. Und da spielt nicht nur der Investor EAM Natur eine wichtige Rolle, sondern auch Steffenbergs Bürgermeister Gernot Wege.

Unterlagen über das Bauvorhaben liegen in schriftlicher Form offenbar nicht vor. Also wird derzeit nur über das diskutiert, was Wege bekannt gibt und was sich daraus alle zusammenreimen.

Nun mag der Bürgermeister erfreut darüber sein, dass endlich mal wieder ein Grundstück im gemeinsamen Gewerbegebiet mit Angelburg verkauft werden soll. Immerhin winken da Einnahmen von knapp 250 000 Euro.

Doch es ist eben nicht eine Lagerhalle, ein Bürogebäude, ein Getränkemarkt oder eine Fabrikationsanlage. Nein, dort soll in Randlage, direkt neben der Landesstraße, Klärschlamm getrocknet werden. Das sind die Reste aus der Kläranlage, angeblich auch aus Wallau, die auf ein Sechstel ihres Volumens reduziert werden.

Wege vertraut der Aussage des Investors, dass alles quasi geruchsneutral passiert. Doch diese von ihm selber so bezeichnete Gutgläubigkeit teilen seine Mitbürger nicht. Und das haben sie ihm in dieser Woche gleich mehrfach kundgetan.

Es geht um Transparenz und dazu gehört nicht nur, dass ein Bürgermeister zwei Tage nach dem Beschluss zum Zuschlag für einen Grundstücksverkauf die Gemeindevertretung informiert.

Bei solch einem Bauvorhaben hätte man vorab eine breite Zustimmung einholen müssen. Und es stellt sich auch die Frage, seit wann Wege wusste, was dort in Sichtweite auch seines Büros mal entstehen soll.

Für Gernot Wege ist es zur Halbzeit seiner Amtszeit nun das vierte große Fass, dass er nach Wasserbeiträgen, Steinbruch Steinperf und Hochwasserschutz aufmacht. Und es ist zu befürchten, dass er sich diesmal nicht nur ein paar nasse Füße dabei holen wird.