Überlegungen bei null beginnen

Von Hartmut Bünger

Biedenkopfs Hausberg, die Sackpfeife, steht auf der Tagesordnung. Eine entscheidende Weiche ist zu stellen: was in der Zukunft passieren soll mit Sessellift und Sommerrodelbahn. Es geht um viel Geld, um Beträge in Millionenhöhe. Die Bürger sollen von dem Ganzen aber möglichst nichts mitkriegen. Denn die Biedenkopfer Stadtverordneten tagen, wieder einmal, in interfraktioneller Runde.