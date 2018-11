Überrascht zum Schluss

Richtig ist, dass wohl zu keinem anderen Projekt in der Stadt im Vorfeld derart intensiv Meinungen ausgetauscht wurden. Zwischen sachlich und hochemotional. Nicht wenige werden deshalb froh darüber sein, dass nun die Rahmenbedingungen feststehen. Und trotzdem kam es auf den letzten Metern zu zwei faustdicken Überraschungen. Zum einen wurde die vorübergehende Umplanung für die Bebauung Liebfrauenberg wieder einkassiert und damit der Erhalt von öffentlichem Platz und Linden. Die Enttäuschung in der BI Marienheim – deren Einsatz für Mikroklima und nachbarschaftlichem Treffpunkt man zeitweise entgegengekommen war – , wird riesig sein. Doch am Ende hat die große Mehrheit der demokratisch gewählten Vertreter in der Stadtverordnetenversammlung so entschieden.

Zum anderen ist die FDP gerade aufgrund dieser Entscheidung aus dem bisherigen breiten Konsens zum Gesamtkonzept Domhöfe ausgeschert. Um weitere Akzeptanz für das städtebauliche Mammutprojekt zu schaffen, wird es auf die nun folgenden Detail-Entwicklung und die Kommunikation miteinander ankommen.