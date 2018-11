Urwald ist keine Lösung

Zwar wird viel Holz verkauft, das bringt Geld in die Kasse, aber der Wald kostet auch Geld. Das wird für Neuanpflanzungen, die Bestandspflege, für Abfuhr- und Wanderwege, Naturschutzprojekte und anderes ausgegeben. Gemanagt wird das vom Forstamt, vor allem von den Förstern vor Ort. Ein gesunder, nachhaltig bewirtschafteter Wald, der sich sozusagen selbst bezahlt, ist das Ziel.

Wenn nun der Holzverkauf von den Kommunen allein organisiert werden soll, dann gerät dieses Modell möglicherweise ins Wanken. Was bliebe kleinen Kommunen übrig, wenn sie ihr Holz nicht mehr vernünftig los würden? Würde dann weiterhin Geld in Wanderwege gesteckt? Würde der Wald dann weiterhin so gepflegt, wie es ihm gut tut?

Kleinen Gemeinden mit wenig Waldanteil bliebe dann nicht viel übrig. Sie müssten die Bewirtschaftung ihres Waldes schlimmstenfalls aufgeben; so stellte es jedenfalls Hohenahrs Bürgermeister Armin Frink in den Raum. Urwald wäre auf lange Sicht die Folge. Aber der ist in unseren Breiten definitiv keine Lösung, weder für den Wald noch für die Menschen. Es wird eine bessere Lösung geben, die alle Beteiligten viel Kraft und Nerven kosten wird.

Was bleibt, ist die Enttäuschung über das Ministerium, das die Bürgermeister im Juli vor vollendete Tatsachen gestellt hat, ohne eine gangbare Alternative anbieten zu können. „Tschüss, Ihr schafft das schon!“ So geht man nicht mit Partnern um, für die man jahrzehntelang tätig war.