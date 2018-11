Verdrahten ist angesagt

Köberle, der bislang nur als „Feierabendpolitiker“ im Kreistag und Vorsitzender des Limburger Stadtparlaments engagiert war, wechselt nun als Hauptamtlicher an die Spitze der Kreisverwaltung.

In den vergangenen Wochen hat Köberle in seiner Wahlkampftour alle 116 Orte besucht. War der Kandidat selbst Mitgliedern der eigenen Partei im Oberlahnbereich zunächst nicht wirklich ein Begriff, hat Köberle rasch gefallen am Tür-zu-Tür-Wahlkampf gefunden. Nun muss Köberle freilich den Vertrauensvorschuss im Amt bald mit Taten unterlegen. Es liegt nun am Wahlgewinner, Akzente zu setzen, wo er sich vom ebenfalls als bürgernah geltenden Michel unterscheiden will. Aufgaben gibt es genug im Kreis, der Handlungsspielraum aber ist durch eine knappe Kassenlage eingeschränkt. Während Architekt Michel sich im Amt ein beachtliches politisches Netzwerk aufgebaut hat, muss der studierte Elektrotechniker Köberle sich erst noch belastbar auf der politischen Kreisbühne verdrahten.

Stolz auf sich sein kann indes Jörg Sauer. Der SPD-Kandidat hat mit 42,1 Prozent der Stimmen einen Achtungserfolg erzielen können. Der ehemalige Löhnberger Bürgermeister und Unternehmer hat im Wahlkampf vor allem in persönlichen Gesprächen punkten können. Als „Oberlahner“ hat er aber am Ende nicht gegen die Einwohnerstruktur des Landkreises ankämpfen können. Der bevölkerungsreiche Altkreis Limburg wählt traditionell noch immer verstärkt CDU-Kandidaten, mit dem Rückenwind aus vielen „Oberlahn“-Gemeinden konnte trotz traditioneller SPD-Unterstützung dieses Ungleichgewicht nicht kippen.