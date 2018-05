Versorgung absichern

Haben nicht gerade wieder die Engpässe bei der Versorgung von anscheinend zu vielen Grippepatienten gezeigt, dass es hierzulande offensichtlich nicht zu viele Kliniken gibt?

Wenn die Politik seit Jahren schon wirtschaftliche Rahmenbedingungen schafft, in denen kleinere Krankenhäuser massiv benachteiligt werden, dann ist das schon unfair genug. Dazu kommt, dass diesen Kliniken einige medizinische Behandlungen verwehrt werden, mit denen sie ihre Einkünfte erhöhen könnten.

Auch vor diesem Hintergrund begrüße ich die enge Zusammenarbeit zweier kommunaler Krankenhausgesellschaften in unserer Region. Sie hilft letztlich, den Standort Weilburg und auch die drei Standorte Wetzlar, Braunfels und Dillenburg zu sichern. Nur mit all diesen Standorten kann eine wohnortnahe medizinische Versorgung der Menschen in der Region wirklich geleistet werden.

Und wenn eventuelle Überschüsse der Krankenhäuser wieder in diese Kliniken investiert werden, dann hilft das bei überregionalem Gegenwind zusätzlich, auch in Zukunft vielen Mittelhessen unnötig lange Anreisen zu den Krankenhausbetten zu ersparen.