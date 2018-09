Von Äpfeln und Birnen

Dass es in unserem Gesundheitssystem an vielen Stellen krankt, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Einige der mit unbedingtem Sparwillen aufgestellten Regelungen treffen in der Praxis Patienten und Mediziner hart und verursachen gegebenenfalls sogar noch höhere Kosten als vorher.

Ein perfektes Beispiel dafür ist die in Hessen bisher geübte Praxis der Prüfungsstelle bei Hausbesuchen. Da werden Äpfel mit Birnen verglichen und die Hausärzte besonders bestraft, die ihre Verantwortung besonders ernst nehmen.

Das hat nun auch die Kassenärztliche Vereinigung erkannt, deren wichtigste Aufgabe ja die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist – dazu gehören auch die Menschen auf dem Land.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass diese Fehlentwicklung wirklich konsequent korrigiert wird. Gerecht wäre außerdem, wenn bereits geleistete Regresse zurückerstattet würden. Und vielleicht kommt man ja sogar auf die Idee, Hausärzte zu belohnen, für die dieser Dienst am Patienten noch dazugehört. Das würde von einer gesunden Sicht zeugen und könnte vielleicht auch den Hausärztemangel auf dem Land ein wenig lindern.