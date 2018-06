Vorstand, hör die Signale …

Und die Kritik geht nicht nur in Richtung des parteilosen, direkt gewählten Bürgermeisters, sondern auch an die acht, von den drei Fraktionen bestimmten anderen Mitglieder. Denn dieses Gremium hat zusammen die Beschlüsse zu fassen und somit dem Parlament auch Vorlagen zu unterbreiten.

Der Gemeindevorstand ist ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen Verwaltung und Parlament. Im Idealfall werden hier die Entscheidungen so gefällt, dass sie in der Vertretung eine Mehrheit finden.

Doch beim Thema Steinbruch klaffen zwischen den beiden politischen Ebenen in Steffenberg erhebliche Lücken.

Nun hat der Vorstand klare Signale von der Legislative bekommen: Stoppt den Schmusekurs gegenüber dem Steinbruchbetreiber, ist eines. Setzt unsere Beschlüsse um, ist ein anderes.

Beides zeigt, wie wenig verzahnt offenbar Fraktionen und Vorstandsmitglieder sind. Dass der parteilose Bürgermeister nicht bei einer der drei Fraktionen einen Rückhalt hat, kommt hinzu und macht das Arbeiten für alle Seiten nicht einfacher.

Zudem ist auch dies ein Thema, das Wege von seinem Vorgänger Peter Pfingst quasi geerbt hat. Er bezieht also Prügel für Dinge, die er so nicht zu verantworten hat. Das wird auch immer wieder berücksichtigt. Gleichwohl lasten ihm die ehrenamtlichen Gemeindevertreter sein heutiges Verhalten an.

Ein Steinbruch ist kein Silicon Valley. Geld wird aber in beiden Gewerbearealen gut verdient.

Die Steinperfer Steinbruchbetreiber verlangen von ihren Kunden derzeit mit Verweis auf die Forderungen der Kommune deutlich mehr Geld für den abgebauten Diabas, geben der Gemeinde bis heute davon aber nichts ab, möchten in Zukunft davon nicht mal zehn Prozent ins Rathaus weiterreichen.

Auch dieses Verhalten ist ein Grund, warum der Unmut in den Reihen der Politiker wächst.

Denn der Steinbruch bedeutet für die Steinperfer nicht nur ein paar Arbeitsplätze, sondern Lärm, Dreck, Erschütterungen und Gestank.

Das alles wäre mit Geld sicher leichter zu ertragen. Denn finanziell ist die Kommune nicht auf Rosen gebettet und muss so manche Maßnahme hinauszögern. Da aber die Firma möglichst wenig Geld abgeben will, wächst der Widerstand.

Das Scheitern der Vertragsverhandlungen ist auch ein Zeichen, dass der Bogen überspannt wurde. Wohlwollen dürfen die Betriebsverantwortlichen nun in Steffenberg nicht mehr erwarten, jetzt geht es um knallharte, sicher auch juristische Auseinandersetzungen – wenn der Vorstand denn die Signale der Gemeindevertreter gehört und verstanden hat.