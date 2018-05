Das Fachmarktzentrum wird der Innenstadt nicht den Todesstoß versetzen. Die Kritiker müssen begreifen, dass es den klassischen Einzelhandel in der Kleinstadt im großen Stil nicht mehr geben wird. Die Leute wollen mit dem Auto einkaufen. Um die Städte mit Leben zu füllen, müssen andere Wege gefunden werden. Ob das Zentrum wirtschaftlichen Erfolg hat, wird die Zukunft zeigen.

Wer „A“ sagt, muss auch „B“ sagen. Das gilt auch für den Investor. Er steht bei den Dillenburgern im Wort, in der Maibach eine Wohnbebauung zu errichten. Er steht auch im Wort, für eine Einkaufsmöglichkeit in der Innenstadt zu sorgen. Keine leichte Aufgabe, wenn er am Stadion mit Tegut einen dritten großen Lebensmittelmarkt am Rande Dillenburgs etabliert.