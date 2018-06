Zurück auf Los!

Von Steffen Gross

In der Ruhe liegt die Kraft, meinte einst Konfuzius. Im festgefahrenen Konflikt zwischen Spar- und Bauverein und den Denkmalschutzbehörden über das Was und Wie der Sanierung der Siedlung Stoppelberger Hohl ist ein Mediationsverfahren der richtige Weg. Und wohl auch der Letztmögliche, um das unbedingt erhaltenswerte Gartenstadtensemble aus den 1920er Jahren zu retten. Seit zehn Jahren streiten der Genossenschaftsverein und die Denkmalpfleger um die Baugenehmigung. Im Weg stehen dabei vor allem eine geplante Wärmedämmung einerseits und Auflagen wie Holzsprossenfenster und Klappläden auf der anderen Seite. Unterdessen ist der Verfall vorangeschritten, die Sanierung wird immer drängender – die Uhr tickt gewaltig für die „Hohl“. Wenn sich die Streitparteien nun zusammen an den Verhandlungstisch setzen, dann müssen gegenseitige Schuldzuweisungen der Vergangenheit angehören. Klar sein muss, dass am Ende keine der beiden Seiten ihre 100-Prozent-Forderungen durchsetzen wird.