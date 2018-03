Zutritt verboten

Das Zeltlager wird herausgeputzt für den Besuch des Ministerpräsidenten. "Das ist geschönt, so sauber ist das hier sonst nie", sagen die Beobachter. Doch der auffällige kosmetische Aktivismus kann über die Probleme im Camp nicht hinwegtäuschen. Es fehlt an sanitären Einrichtungen und vielem mehr, erfährt Volker Bouffier von Bewohnern, die all ihren Mut zusammennehmen und ihr Leid klagen. Die versammelten Journalisten können als Zaungäste von Weitem nur erahnen, was genau da besprochen wird. Weder die Presse noch die Flüchtlingshelfer vom Wetzlarer Arbeitskreis haben an diesem Morgen Zutritt zum Lager. Weil es etwas zu verbergen gibt? Nein, verspricht der Regierungspräsident. Und vertröstet auf einen möglichen Pressetermin in zwei oder drei Wochen.