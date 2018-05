Zweite Liga ist nicht so leicht

Was bekommt die Spielerin dafür? In Wetzlar den höchsten Zuschauerschnitt der gesamten Südstaffel, Anerkennung bei den Fans, und in der Mannschaft hat sie Freunde fürs Leben gefunden.

Doch die Wertschätzung außerhalb dieses Umfelds ist verbesserungswürdig. Auch im vierten Jahr, in dem der FSV Hessen Wetzlar nun in Liga zwei auf Punktejagd geht, finden sich kaum heimische Sponsoren, die sicherstellen, dass all diese Opfer es wert sind, weiterhin gebracht zu werden.

Auch im vierten Jahr bleibt die Erkenntnis: Für beste Freunde, Fans und ein gutes Umfeld, aber keine Bezahlung, vier Trainingseinheiten pro Woche plus Vollzeitstudium, Schule oder Beruf würde so manch männlicher Kicker die Fußballschuhe gar nicht erst aus dem Schrank holen.