wortzumsonntag_k

Von Cornelia Stock

WORT ZUM SONNTAG

„Geschmacksache“ - so sagen wir, wenn Menschen sich etwas aussuchen, das ihnen persönlich gefällt. Das kann der Radiosender sein, den sie am liebsten hören. Das kann aber auch die Lieblingsfarbe sein oder die Frage, wie man den Kaffee mag: mit Milch, mit Zucker, schwarz oder gar nicht? „Geschmäcker sind verschieden“, das wissen wir, und „über Geschmack lässt sich nicht streiten“. Denn das, was mir schmeckt, das betrifft mich persönlich, im übertragenen wie im wörtlichen Sinn. Das Schmecken zählt zu den direktesten Sinneserfahrung überhaupt: Was wir essen, das muss der Körper erst einmal verarbeiten.

