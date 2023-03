Toter nach Brand in Altenstadt

Um 16.06 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil der Dachstuhl eines Fertighauses unmittelbar neben dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus im alten Ortskern brannte. Die dichte Bebauung in diesem Bereich erschwerte den Einsatz, so konnten die Feuerwehrleute den Balkon im ersten Stock des Hauses zunächst nur mit Anlegeleitern erreichen, weil der Platz für die Drehleiter zu eng war. Diese konnte erst nach Umrangieren von einem Nachbargrundstück aus an der Rückseite des Brandherdes eingesetzt werden.