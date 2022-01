11500 Euro für Hilfe in Burkina Faso

Kindergartenkinder in Burkina Faso. Unter anderem für sie ist die Spende aus Aßlar bestimmt. Foto: Weltladen Aßlar

ASSLAR - Aßlar (red). Kassensturz beim Weltladen in Aßlar: Für die im Dezember gestartete Aktion "Weihnachten im Briefumschlag" sind nach Angaben von Rainer Schatz 11 500 Euro zusammen gekommen. Das Geld ist bestimmt für Kinder in Burkina Faso. Seit Jahren unterstützen die Aßlarer damit Kindergärten und Schulen in dem westafrikanischen Staat. Burkina Faso mit seinen 20 Millionen Einwohnern ist das drittärmste Land der Welt.

Das Geld ist bestimmt für Mädchen und Jungen in den Städten Koudougou und Saponé, wo rund 950 Kinder unterstützt werden. "Das gespendete Geld reicht, um 70 000 Essen zu kaufen", rechnet Schatz vor. Die Spender haben nach seinen Angaben zwischen 10 Euro und 3000 Euro für die gute Sache gespendet.