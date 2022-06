1250 Jahre Werdorf: Aßlarer Stadtteil feiert Jubiläum

Am Pfingstsamstag herrscht in Werdorf Feierstimmung. Foto: Heike Pöllmitz

ASSLAR-WERDORF - Am Samstag hat Bürgermeister Christian Schwarz zusammen mit Ortsvorsteher Birger Hahn und Stadtverordnetenvorsteherin Katharina Schäfer die 1250-Feier in Werdorf eröffnet.

Nachdem zuvor Herolde mit musikalischer Begleitung durch das Dorf gezogen waren, um die Bevölkerung zum Fest zu rufen, gab es eine kurze offizielle Begrüßung. "Böllerschüsse und Fanfaren, tolles Wetter - besser könnte es nicht sein und wir können unser Fest eröffnen", so Schwarz, der unter den zahlreichen Gästen auch Vertreter von allen politischen Ebenen und aus den Partnerstädten begrüßte und allen dankte, die zum Gelingen vor und während des Festes beitrugen, mit Chef-Organisator Michael Esser an der Spitze. "Ihr habt einen super Job gemacht - lasst uns das Fest genießen", gratulierte Vize-Landrat, Ehrenbürgermeister, Bürgerstiftungsvorsitzender und Vorsitzender des Aßlarer Partnerschaftsvereins Roland Esch.

"Hallo Werdorf, geht's Euch gut?", fragte Hahn, zeigte sich überwältigt von dem Moment nach langer Vorbereitung und schritt zusammen mit Schwarz zum Festbieranstich, bevor auf der Bühne im Festzelt am Schloss ein kurzweiliges Programm mit Kindergruppen, Werdorfer Chören und Musik. Der Obst- und Gartenbauverein hatte für Kaffee und Kuchen gesorgt, Weindorf und Biergarten sorgten für kühle Getränke und für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Abends sorgten auf den drei Bühnen Bands wie "Circle", "Mission:2Party", "Mandowar", die "Prom Queens" und die Münchholzhäuser Blaskapelle für beste Partystimmung für Alt und Jung bis in die Nacht.

Wer an Pfingstsonntag noch mitfeiern möchte, kann sich auf eine Menge Abwechslung freuen. Der Festsonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt, dem um 11 Uhr die Sonntagsmatinee mit der Blasmusik und dem Spielmannszug des TV 1909 Werdorf folgt, die in einen zünftigen Frühschoppen übergeht. Den musikalischen Part im Festzelt übernehmen ab 14 Uhr die jungen Kirbachtaler. Um 12.30 Uhr spielt auf der Backhausbühne die "School of Rock" und ab 14.30 Uhr "The New Chapter".

Bereits um 12 Uhr beginnt ein weiteres Highlight: Ein Handwerker- und Krämermarkt lockt mit vielen tollen Ständen vom Dorfplatz bis zur Pfarrstraße. Hier gibt es viele interessante Dinge mit allen Sinnen zu erleben. Werdorfer Vereine haben sich so manches einfallen lassen, einzelne Bürger stellen ihre Hobbys vor, der Seniorenbeirat und die Bürgerstiftung der Stadt sind mit dabei, Firmen ergänzen das Repertoire der alten Gewerke und auch aus der Region haben sich einige Anbieter angeschlossen. Vom Kettensägenschnitzer, über Stuhlflechter, Schmied und Hufschmied, Seilerei und Seifenherstellung, bis zu Flachsbearbeitung, Näharbeiten und allerlei Kunsthandwerk reicht das Angebot und hier und da darf auch mitgemacht werden.

Im Schlossgarten präsentiert sich die Feuerwehr und auch ein Weindorf wird dort seinen Platz finden. Kirchenführungen stehen ebenfalls auf dem Programm. Auch die jüngsten Festgäste finden ein breites Angebot zum Zeitvertreib, das vom Karussell, Ponyreiten und Armbrustschießen, über Torwand, Hüpfburg und Bull Riding, bis zu Popcorn und Zuckerwatte sowie dem Spielmobil der Stadt Aßlar reicht. Es gibt also für Groß und Klein eine Menge zu erleben.