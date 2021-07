20 000 Euro Schaden und Flucht

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ASSLAR - Aßlar (red). Ein Unbekannter ist zwischen Samstag, 10. Juli, 20.30 Uhr, und Montag, 12. Juli, 5.30 Uhr, auf einem Firmengrundstück in der Straße "Auf dem Hollerstück" in Aßlar, vermutlich beim Rangieren, gegen ein Regal und gegen einen Palettenstapel gefahren. Der Schaden wird mit 20 000 Euro beziffert. Der Unfallfahrer flüchtete. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem silberfarbenen oder grauen VW Bora, der im Frontbereich starke Beschädigungen aufweist. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.